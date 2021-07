Acabas de escuchar que el amigo de tu primo tiene cáncer de pulmón; al parecer todo empezó con un leve dolor en el pecho. Tú también tienes síntomas similares. Estás convencido de que algo grave te está pasando. Tú médico dice que tienes una salud de hierro, pero tú no te lo crees. No es la primera vez que te pasa; ocurre con frecuencia. ¿Te es familiar? Se llama hipocondría y se caracteriza por la creencia de padecer alguna enfermedad seria y potencialmente letal. Y no, no es ningún cuento: lo que el hipocondríaco siente es totalmente real, pero no puede controlarlo. Para entender algo mejor este trastorno, nuestro psicólogo de cabecera, Nacho Coller. ¿Cómo comenzar a hacerle frente a este miedo desmedido a la enfermedad? Puedes verlo en este nuevo capítulo de ‘Psicología para ir tirando’.