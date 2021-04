Bosé y las teorías de la conspiración: las tres motivaciones psicológicas que se activan en el cerebro negacionista

La pandemia del coronavirus ha desatado la pasión por las teorías de la conspiración. Tanto es así que hasta la OMS ha tenido que intervenir. Entre los negacionistas, suenan algunas voces especialmente alto. Es el caso de Miguel Bosé . El cantante aprovecha cualquier oportunidad para hacerse eco de sus opiniones sobre la situación sanitaria actual y el papel del Gobierno y las farmacéuticas en la ecuación. Sin ir más lejos, en la entrevista con Jordi Évole, el artista ha llegado a afirmar estar "del lado de la verdad. Absolutamente. ¿Ha matado a 2,6 millones de personas? ¡No me digas! ¡De 7.700 millones! ¿Una pandemia? ¡No tiene ni la casta de epidemia!". En esta línea, Bosé pidió un cambio "somos más, si nos levantamos se acabó el juego", pero aseguró no cuestionar a los científicos. "Jamás en este debate he ido a denigrar la investigación. Ellos saben lo que cuesta dar con una vacuna (…). ¿Por qué no hemos llegado a tener vacunas de las enfermedades...?"

Motivos epistémicos, damos cualquier fuente como buena

Además, también existen otras razones relacionadas con el nivel de educación, de lo que consideramos válido como fuente de conocimiento. "Las personas con niveles de educación más bajos tienden a sentirse atraídas por las teorías de la conspiración. Y eso no se debe a que la gente no es inteligente, simplemente que no se les ha permitido tener o no se les ha dado acceso a las herramientas que les permitan diferenciar entre buenas fuentes y métodos, también fuentes creíbles y fuentes no creíbles. Por lo tanto, buscan ese conocimiento y certeza, pero no necesariamente en los lugares correctos".