A los 16 años, durante unas jornadas de scouts en Montserrat, le confió la crisis vital típica de la adolescencia al hermano Andreu Soler, un monje benedictino de 60 años muy respetado, que resultó ser un depredador sexual. "Comenzó a pasarse a mi cuarto por las noches y a hablarme de temas sexuales como la masturbación. Usando un tono pedagógico, pretendía darme clases prácticas de educación sexual. Hasta que un día cruzó una línea que rompió mi adolescencia, que me quebró por dentro ", escribe en su libro 'El manual del silencio' (2020).

Tu esfuerzo ha servido para que hablen otros hombres que también fueron abusados y violados por religiosos. No son casos individuales, sino un problema estructural. ¿Se está entendiendo así?

Es una realidad que no admite dudas, aunque se haya mantenido en silencio y encubierto a lo largo del tiempo, permitiendo que el número de víctimas sea cada vez mayor. Es así en muchos países, pero en España el elemento diferencial es el vínculo tan fuerte que sigue existiendo entre la sociedad y la Iglesia . Cuesta entender que un sacerdote pueda ser pederasta. Ha sido más cómodo mirar hacia otro lado, pero en los próximos meses y años veremos cómo todo lo que ha ocurrido irá saliendo y la caída, sin duda, será estrepitosa, mucho más dura que en cualquier otro lugar.

La primera sensación es de traición. Se derrumba ese sistema de valores y toda una estructura en la que confiaba y que tenía la obligación de protegerme, educarme, guiarme. Todo lo que me habían inculcado se desmorona en un momento tan importante de crecimiento y de desarrollo como ser humano. Entonces tuve que buscar otra estructura para reconstruirme y la encontré en la lucha por los derechos humanos y la buena gente. En ellos tengo ahora mi fe, pero el proceso de reconstrucción es muy largo , con muchos años de terapia y un dolor que se mantiene en el tiempo. Avanzando con muchas pequeñas victorias, a veces insignificantes.

Por salud mental. Después de muchos años de terapia, sentí que había tocado techo. Necesitaba el paso definitivo, que era hacerlo público, Con 17 años, se lo dije a un monje de Montserrat y este se lo transmitió al abad, pero no tomó medidas. No pasó el caso a la policía, ni le suspendió de sus funciones. El abusador continuó un año más como responsable del grupo de jóvenes. Ahora, antes de contar la verdad, necesitaba saber que mi denuncia tendría una buena repuesta social. En un año mejoré de una forma brutal. Me sentí más fuerte, empoderado, tranquilo y sin miedos.