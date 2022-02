Es el ruido del silencio y cada día que pasa se vuelve más inquietante, tanto para quienes cometieron el delito como para sus cómplices. El psiquiatra Miguel Hurtado y el escritor Alejandro Palomas , víctimas de abusos sexuales infantiles en el seno de la Iglesia, han roto el mutismo que durante décadas amparó a los agresores (y a los que los protegieron) y exigen, no solo una investigación a fondo de lo que ocurrió, sino una modificación del Código Penal que acabe con su impunidad y no permita la prescripción del delito. Lo que ahora se debatirá es qué forma tomará esta investigación.

Indican que su deseo es "poner toda esa información a disposición de las autoridades , con independencia de que tengan o no trascendencia penal". La Salle reconoce que en los últimos años ha trasladado varias denuncias contra religiosos y educadores sobre otros hechos ocurridos previamente a la prescripción del delito y que han sido admitidas a trámite por la Audiencia Nacional.

Organizaciones como Save The Children se han sumado a la petición de investigación de los abusos en la Iglesia, la educación y el deporte. Esta ONG considera que la investigación interna no es suficiente, por lo que su director general en España, Andrés Conde, pide que sean las autoridades competentes, como los servicios sociales y los juzgados de instrucción, las que asuman este trabajo: "En un momento en el que los abusos sexuales hacia niños y niñas ocupan el centro en nuestra agenda política, insistimos en la necesidad de que las investigaciones sobre estos abusos sean realizadas por las autoridades competentes. Las investigaciones internas de instituciones religiosas, educativas o deportivas no son suficientes".