Pero, admitámoslo, esa no es la relación habitual entre suegra y nuera. El refranero tiene muchas expresiones y juegos de la palabras en las que intervienen suegras, nueras y yernos. Y la mayoría es para hablar en negativo . Incluso en las parejas más independientes, es raro que no haya algún conflicto entre ambas partes. Aunque les restemos importancia, las suegras desempeñan un rol importante en la salud sentimental de toda la familia. "Juegan un papel fundamental en la relación de pareja y si no hay una relación sana, con límites, puede ser motivo de ruptura y divorcio . De hecho, es una consulta clásica en terapia", señala la psicóloga Lara Ferreiro antes de explicar los tipos de suegra que hay y cómo actuar en cada caso.

"Es la madre sobreprotectora que piensa que ella es la única que puede alimentar y cuidar a su hijo. He visto en terapia cómo algunas de estas madres aún le piden citas al médico o le supervisa la alimentación. El lema de esta suegra es que la mujer no atiende debidamente a su hijo y entonces es ella la que tiene que hacerlo". El consejo de la psicóloga es que no se puede competir con este tipo de madres porque se va a acabar mal. "Hay que gestionarlo de manera interna para que no te haga daño".