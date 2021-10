El dicho lo dice: rectificar es de sabios. Y si revisamos nuestro refranero popular, seguro que encontramos un par de expresiones más en este sentido. Sin embargo, y a pesar de que equivocarse es lo más natural de este mundo, reconocer que hemos cometido un error nos cuesta. Y mucho. Incluso cuando todas las pruebas están en nuestra contra, pedir perdón y admitir que nos hemos confundido es una tarea prácticamente titánica. Tanto que a veces nos negamos a reconocerlo y buscamos excusas, argumentos que defiendan nuestra postura, que nos justifiquen, que digan no, en realidad no me he confundido, lo que pasa es que… etcétera, etcétera.