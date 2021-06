Cuando nuestros objetivos de futuro se truncan porque nos enfrentamos a una enfermedad, a la pérdida del trabajo, a problemas económicos… a veces no está en nuestra mano la solución, pero sí la actitud frente a la adversidad. La pregunta es cómo mantener una posición positiva con todo lo que me está pasando y, más difícil aún, cómo ser feliz con lo que me rodea.