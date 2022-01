Aprender a disimular a la hora de abrir paquetes es fundamental si queremos quedar bien con todos nuestros invitados. Por mucho que el regalo no sea de nuestro agrado, es importante que seamos generosos y valoremos el tiempo que ha dedicado la otra persona en comprar algo que nos pudiese gustar. Luego, con el ticket regalo, ya podremos cambiarlo por algo que se ajuste más a nuestros intereses, pero a la hora de la verdad debemos saber cómo reaccionar.

Un retraso a la hora de dar las gracias es la mejor prueba de que el regalo no nos ha gustado. Por eso, después de abrir un paquete, debemos dar las gracias de manera instantánea. Dudar, aunque sea por cuestión de segundos, hará que nuestro amigo o familiar piense que no estamos siendo sinceros, así que no lo hagas.