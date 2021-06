¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas mayores de 50 años que acaban de perder su trabajo o que llevan un largo periodo desempleados. Y aunque puede que lo que se avecine no sea un camino fácil, la actitud que tengamos para sobrellevar esta etapa va a influir para mejor o peor. Con el fin de no caer en la desidia, nuestro psicólogo de cabecera, Nacho Coller, vuelve en este nuevo episodio de ‘Psicología para ir tirando’ para ayudarte a sacar fuerzas y valorarte como verdaderamente mereces. Conceptos nuevos, perspectivas diferentes y opciones que, quizás, no habías contemplado antes. Te lo contamos en el vídeo.