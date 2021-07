“En mi época no había móviles. Te veías cara a cara con los colegas en el parque o los recreativos”. ¿Cuándo eras un adolescente te pasabas la tarde entera jugando al Risk o leyendo ‘Crimen y castigo’? “Nuestra adolescencia y la de ellos no es la misma. No tiene nada que ver”, señala el psicólogo Nacho Coller. Es un error clásico en el que los padres siguen cayendo generación tras generación: pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Por si lo habías olvidado, durante la adolescencia se producen numerosos cambios en un corto periodo de tiempo que provocan ciertos conflictos en la relación con uno mismo y con los progenitores. Aunque a veces pueda ser difícil, hay tensiones que se pueden evitar; tú también has sido adolescente. En el vídeo, una breve guía para sobrevivir a esta etapa y que la relación con tu hijo salga reforzada.