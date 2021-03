Si estás preocupado por una persona cercana y crees que debería acudir a la ayuda profesional psicológica pero no encuentras las palabras idóneas, te dejamos una serie de consejos para abordar la situación , de la mano de Olga Fernández-Velilla, psicóloga general sanitaria especializada en Terapia Familiar y asociada al Instituto Psicológico Cláritas .

¿Cuándo preocuparse?

Se puede manifestar de múltiples formas: notar ansiedad, inquietud, signos de depresión, irascibilidad... Es algo que notaremos. Hay que atender a "algo que nos esté dando un indicador de que no está bien: que se muestra más irascible, que lo veamos más ausente" . Se trata de un cambio en la actitud, una diferencia negativa respecto al comportamiento normal de la persona.

Sé que pasa algo: ¿Cómo se lo digo?

Estás convencido de que algo no va bien. ¿Cómo debes introducir el tema? Lo primero de todo es preguntar, pero siempre con una intención de escuchar, sin juzgar. La empatía por bandera . "Muchas veces asumimos que los demás viven las cosas igual que nosotros y que la misma circunstancia puede afectar de la misma manera, pero muchas veces la vivencia es muy diferente", afirma la psicóloga. Se trata de proponer, no de imponer.

"Mucha gente asocia ir al psicólogo con un tema de estar loco o ser débiles y no es eso. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad es muy valiente, es muy difícil y nos cuesta mucho" , señala.

¿Y si se pone a la defensiva?

Si la primera vez no se lo toma bien, quizá sea porque nos ha faltado tacto o no hemos ofrecido buena información al respecto. "Hay mucho desconocimiento sobre qué implica ir al psicólogo. Lo confunden con ir al psiquiatra, con la medicación... Lo principal es dar una información de calidad y encontrar el momento adecuado", recomienda.

Elegir un buen momento es crucial. Algo tan delicado no puede plantearse en momentos en los que la persona se sienta desbordada por la tristeza, el enfado o el malestar. "Probablemente no va a ser capaz de escucharnos. Hay que buscar un momento de calma en el que creamos que estamos conectando con la persona. (...) Siempre con la mente abierta, sin obligar a nadie. No podemos llevarlo de la oreja", advierte.