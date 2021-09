Es psicóloga psicoanalista, así que para Teresa Urbina, de 61 años, el caso de Noelia de Mingo siempre fue algo más que un suceso . "No recuerdo qué pensé en aquel momento, pero sí me acuerdo de comentar qué terrible irte un día a trabajar y que te apuñalen. Qué pena que nadie se hubiera dado cuenta de las señales que tuvo que haber para que le pusieran un tratamiento, tanto terapéutico como psicológico" .

Para Urbina, casos como este no son del todo raros. "Los medicamentos no pueden controlar por si solos la enfermedad mental, sobre todo cuando es así de grave. La clave está en que el paciente no comprende lo que le pasa. No es objetivo respecto a la gravedad de un hecho. Lo importante es que conozca sus subjetividades. Por ejemplo, si alguien se cuela en la cola de un supermercado, en estos enfermos pueden despertarse sentimientos terribles". En opinión de esta experta, "solo ciertas psicoterapias que miran al inconsciente pueden ayudar a comprender la propia subjetividad". Para Urbina, una situación de estrés sostenido, como el que vivimos en esta pandemia, puede contribuir a este tipo de sucesos: "sí, puede agravar patologías existentes. Lo que está larvado puede salir a la luz".