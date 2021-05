La soledad no deseada, en aumento por la pandemia

Los primeros meses de la pandemia fueron los que más agravaron la soledad de los mayores con las medidas más restrictivas, llegando a aislar a muchos por completo dada su situación de riesgo ante el virus. En total, según el informe El impacto de la covid-19 en el sentimiento de la soledad no deseada de las personas mayores, una iniciativa de la Fundación Amigos de los Mayores, más de un 60% de personas mayores de 65 años sufre soledad no deseada en España , disparándose el dato en mujeres al llegar casi al 70%. Y volviendo a la pandemia, el 41% de los mayores ha notado como esa sensación de soledad ha crecido durante los últimos meses.

En todo caso, el 7% de los mayores reconocieron no sentir esa sensación, aunque el informe recalca que el reconocer la soledad no deseada no es fácil porque "implica sentimientos de culpa o vergüenza, porque puede llevar implícito que a pesar de tener relaciones (como tener hijos), estas no responden a las expectativas personales". La gran mayoría de los mayores asocia el aumento de la soledad con la ausencia de los contactos sociales y la necesidad de mantener contacto físico, aunque otros lo relacionan con la angustia, la tristeza o la desmotivación vivida, así como al aislamiento por las restricciones o la preocupación por la evolución de la pandemia.