Nuestro país reclama un cambio en el tratamiento del suicidio . De la vergüenza y el silencio hemos pasado a pedir palabras e información para poder romper con el tabú, que tanto daño ha hecho y sigue haciéndonos. Quitarse la vida para dejar de sufrir no es un capricho, sino una enfermedad. Y así debe ser tratado. Los ciudadanos piden ahora que la salud mental sea incluida en la Seguridad Social con garantías y sin listas de espera que se alargan meses. Algo está cambiando, pero queda mucho por hacer. Repasamos este cambio de enfoque con expertos, que nos dan el prisma histórico y psicológico de este crucial asunto.

Cada dos horas y cuarto se suicida una persona en nuestro país. Once cada día, según el Observatorio del Suicidio en España. El mayor número de decesos por suicidio se produce entre los 40 y 59 años, un 41% del total. Cada dos horas y cuarto se suicida una persona en nuestro país. Once cada día, según el Observatorio del Suicidio en España. En 2020, 3.941 personas, 270 más que el año anterior. Son las peores cifras desde que hay datos y, aunque aún no se han publicado las de 2021, la perspectiva es aún más pesimista.