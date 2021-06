Detectar una conducta anormal no es tan fácil. A veces, la persona da pie a que nadie se imagine que está pasando por un momento complicado de su vida. La depresión, la ansiedad y el resto de los problemas psicológicos pueden ser prácticamente invisibles a ojos de los demás y el que lo padece no siempre lo exterioriza. El caso del streamer español Gabriel Chachi, que se quitó la vida ayer -suceso que ha generado una fuerte conmoción en redes sociales y que ha sido confirmado por colegas del gremio- muestra de forma clara que no siempre es fácil detectar un momento complicado a nivel anímico y psicológico.