Viven entre nosotros y no se cortan a la hora de hacer daño. A veces los disculpamos porque creemos que no se dan cuenta o que no comprenden las consecuencias de lo que hacen. Pero después de unos cuantos episodios y superado el primer impulso de alejarse, empezamos a pensar otra cosa. ¿No serán simplemente personas malas? La psicología lleva estudiando este tipo de perfiles hace tiempo y ha llegado a una conclusión: la maldad existe y se sustancia en un perfil concreto.