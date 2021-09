"Me di cuenta de que me estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y gritar". Este es solo un fragmento del relato con el que Mario Vargas Llosa ha conmocionado a la sociedad. En directo, durante una entrevista virtual en la Feria del Libro de Cajamarca (Perú), el escritor ha hecho público el abuso sexual que sufrió con 12 años por parte de un sacerdote de avanzada edad en el colegio La Salle de Lima (Perú). "A mí me dejó completamente desconcertado", confiesa.