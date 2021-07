El dilema de Rafa (63 años) empieza a ser poco común. Hoy nuestra memoria está almacenada en una nube, en nuestras redes sociales o en el disco duro del ordenador. Nada de esto se estilaba en el matrimonio de este empresario y su esposa, fallecida hace algo más de año y medio y, como consecuencia, su casa está llena de fotografías y recuerdos personales de toda una vida juntos. Hace tres meses conoció a una mujer algo más joven en una aplicación de búsqueda de pareja y tres citas después decidió llevarla a casa a cenar. "La experiencia -relata- fue un desastre. Al ver el panorama de fotos, salió huyendo con la excusa de que creía que yo aún no estaba preparado. Me dijo que no quería estar en una casa en la que, entre plato y plato, sobrevuela un fantasma".