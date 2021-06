El miedo a conducir es tan antiguo como el invento del automóvil, pero menos raro de lo que podría sugerir el palabrejo que lo define: amaxofobia. Si a Ricardo Prieto, veterinario de 52 años, le hubiesen hablado de ella hace un par de años, se habría reído. Conducir era uno de sus mayores placeres, capaz de transmitirle una sensación de bienestar, libertad e independencia inigualable. La pandemia le dio un vuelco. Confinamiento, teletrabajo, restricciones y el coche más quieto de lo que debería. "Cuando empecé a cogerlo de nuevo noté que algo había cambiado. Salí a carretera a probarme a mí mismo y me asusté. Empezaron a sudarme las manos, me temblaban las piernas… No sabía qué me estaba pasando. Mi único deseo era llegar a una gasolinera para detener el coche".