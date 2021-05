Burnout o la importancia de irse, pero dejando una buena imagen

Zidane, además, juega con ventaja. Trabajo no le va a faltar, si es que lo quiere, y dinero tampoco . Puede tomárselo con calma el tiempo que necesite y eso, en palabras del experto, es algo que muy pocos se pueden permitir. " Reinventarse a los 48, a los 50 claro que es posible. Pero hay cierta trampa en este tipo de afirmaciones . Solo lo pueden hacer aquellos que tienen el colchón económico necesario. No es cuestión de edad, es de responsabilidad y de posibilidades . Las de Zidane son infinitas y, por eso, la decisión de dejar el club es más fácil que para alguien que tiene que mantener una familia y no llega a fin de mes".

Abandonar un puesto de trabajo, un club, al que le has dedicado todo gran parte de tu vida, puede generar, sin embargo, grandes crisis de ansiedad. Una sensación de desazón que no siempre es fácil de controlar y gestionar. "Lo que pedimos los psicólogos es que se deje de luchar contra la propia ansiedad porque no hay cosa que nos genere más, que es el deseo de no querer tenerla. Debemos normalizarla, aceptarla, saber que de ansiedad no muere nadie, que es molesta pero no incapacitante, que nos dificulta un poco la vida, pero que no es peligrosa", reza Collar.