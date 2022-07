La noticia está copando todos los diarios y no es para menos . La subida de tipos del Banco Central Europeo ha sido, pese a lo que se podía imaginar, una gran sorpresa por ser una de esas que no suelen dar las instituciones de este calibre. Que el incremento iba a existir no había duda, sin embargo, se esperaba entorno al 0,25% y ha sido exactamente el doble . En nuestro país, una de cada tres hipotecas es fija, dos de cada tres variables, y son precisamente estos últimos los que se van a ver más afectados. En una hipoteca media, supone una subida considerable, unos 750 euros más al año para una cantidad endeudada de 150.000 euros.

La medida que se ha tomado suele hacerse cuando hay una excesiva alegría, sin embargo, en estos momentos no es así. No estamos gastando de más, simplemente la energía se ha disparado y gastamos más para pagarla, pero no lo hacemos por gusto. No estamos ante una burbuja como en las crisis anteriores y la solución no es de política monetaria. Teníamos un problema de precio de energía y ahora vamos a ser más pobres para pagarlo.