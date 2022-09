Javier Ruiz, sobre la subida de los tipos de interés: “Nos puede matar, pero no va a solucionar el problema de precios”

En la anterior crisis económica se tomó el sendero de la austeridad y en esta el de los tipos. El problema es que estamos ante una crisis bélica no monetaria y, por lo tanto, el Banco Central Europeo no va a ser capaz de solucionarla. El ejemplo es sencillo. Cuando todos queremos un bolígrafo y lo compramos sin parar, el precio de este sube porque todos tenemos mucho dinero, pero eso no es lo que está pasando actualmente. No hay exceso de demanda sino una subida imparable de los precios de la energía que está en manos de Putin solucionar o no, venciéndole o llegando a un acuerdo con él, pero en cualquier caso, terminando la guerra.