La última semana ha estado marcada por la polémica sobre la intervención de los precios de la cesta de la compra. Mientras Yolanda Díaz asegura que tiene el apoyo de su Gobierno y se ha ido reuniendo con las grandes cadenas de supermercados, dentro de su ejecutivo niegan la mayor. Su estrategia no gusta a todos, unos por el hecho en sí, otros critican que está sobrepasando sus competencias . Además, los distribuidores también miran con recelo cada paso y el pequeño comercio se indigna ya que aseguran que ellos no pueden bajar los precios y temen perder más cuota de mercado si se pone en marcha lo prometido por la vicepresidenta.

Desde el Gobierno ya han acatado las advertencias de la CNMC y aseguran que será algo voluntario, es decir, algo que podrán hacer los mercados y supermercados similar a lo de Carrefour y que no necesariamente se aplicará a productos básicos. Como cada semana en ‘Money Talks’ hablamos con Javier Ruiz para que nos explique por qué no se pueden topar los precios y lo que supondría para el mercado español.

Hacer lo que propone la ministra es totalmente ilegal en nuestro país, de hacerlo estaríamos hablando de un cártel. No se pueden ni pactar precios ni tampoco márgenes porque atenta totalmente contra el libre mercado y la competencia. Por eso, el gobierno ha terminado reculando y asumiendo que la única manera de que esto salga bien es proponiendo acciones totalmente voluntarias , es decir, pedir a las grandes cadenas que, por solidaridad con lo complicado de la situación, recorten sus márgenes. Pero esto es totalmente ajeno a la política, no es necesaria ni una ley ni presión pública.

El llamamiento se puede a ver también a los productores, pero no en términos legislativos. Es más, en nuestro país sí que existe una ley para que los productores no vendan a pérdidas, pero es muy difícil de aplicar ya que el problema es que, si tienen que dar salida a sus productos, probablemente en volumen terminen ganando, pero individualmente perdiendo. Si no lo hacen así, tienen que terminar desechando parte de la producción o incluso sacrificando animales, como ya está pasando en algunas granjas.