La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno trabaja ya en un impuesto especial a las grandes fortunas, que será temporal y entrará en vigor, previsiblemente, en 2023 . Por el momento, no se sabe a quién le afectará, simplemente se ha especificado que no afecta a más del “1% de la ciudadanía”. Como cada semana en ‘Money Talks’, Javier Ruiz analiza la actualidad económica y nos explica cómo se va a llevar este impuesto a cabo, las posibilidades que hay para aplicarlo y si están haciendo algo similar el resto de los países de la Unión Europea .

Por el momento, el Gobierno se ha encargado de contar poco. Solo sabemos que se busca que sea un impuesto temporal y que sea realmente para ricos, porque lo que se había barajado hasta ahora es que la gente que cobraba más de 120.000 euros pagara un impuesto extra, pero seamos sinceros, eso no es ser rico, eso es tener una nómina fabulosa, pero no sabemos cómo se va a determinar a quién sí y a quién no. Por el momento, hay tres opciones.