Además, esta propuesta no es para todos los bolsillos y es que hay que cumplir con cuatro requisitos para que te puedan dar este tipo de alargamiento. Lo primero, la hipoteca se tiene que comer el 40% de tu renta, además no puedes ganar más de €24.300 al año. Lo tercero, los intereses de tu casa tienen que haber subido un 30% y, por último, solo se aplica para las firmadas después de enero de 2012. Con todos estos condicionantes, la realidad es que solo afectan al 7% de las hipotecas y lo acabarán pidiendo entre el 3 y el 5%.

Ahora mismo el 75% de los hipotecados son variables y de ellos la mayoría seguirán pasándolo mal para llegar a fin de mes. ¿Cuál es la solución para ellos? Esperar a que el Gobierno tome la iniciativa y, de momento, no lo ha hecho. En nuestro país, tenemos un problema de estructura bancaria en España, primero porque los bancos no compiten contra los propios bancos y segundo porque las ofertas que están haciendo son absolutamente ridículas, con lo que tenemos a clientes atrapados que no tienen alternativa que intentar negociar con su banco o comerse la hipoteca que firmaron. Si quieres saber cuáles son los remedios de Javier Ruiz para que no te ahogue la hipoteca, incluso siendo variable, dale al play.