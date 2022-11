Javier Ruiz, sobre la posible jubilación gradual: “El trabajador no pierde dinero"

Todavía se está negociando la segunda fase de la reforma de las pensiones que deberá estar lista antes de que acabe el año, pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá ya está pensando en cuáles son los siguientes pasos y ahora quiere impulsar la jubilación parcial y activa con nuevos incentivos y una nueva modalidad que ya está funcionando en Europa. Hablamos de la jubilación gradual que no es otra cosa que irse jubilando poco a poco, a la vez que otra persona va ocupando poco a poco tu puesto de trabajo . Como cada semana en ‘Money Talks’, Javier Ruiz analiza esta propuesta y nos baja a tierra los tiempos y condiciones de la medida.

Lo primero que debemos tener claro es que, por el momento, solo se trata de una idea y que todavía no se está negociando con los sindicatos , es más, se espera que sea un proceso largo, solo hace falta fijarse en cómo se ha dilatado en el tiempo el debate de las pensiones. La idea que tiene el Gobierno es que a medida que se vaya cumpliendo años, la jornada laboral vaya menguando de ocho horas a seis, luego a cuatro, a dos y así sucesivamente. De esta forma se puede estirar la vida laboral muchísimo porque no tienes que ir ni siquiera dos horas al día, sino que puedes ir un día a la semana y hacer tus 8 horas. A cambio, otra persona va entrando en tu lugar de forma que esa persona supuestamente más joven te va tomando el relevo .

Este un modelo en el que pactan empresa y trabajador y que el trabajador no pierde dinero, sino que ve cómo se complementa su pensión. Es decir, que, si tú cobras un 80% de tu sueldo porque solo haces el 80% de tu jornada, el 20% que te falta que lo pagan de un fondo de pensiones y tú sigues cotizando durante más años menguando tu pensión un poquito y nunca pierdes.

Ahora mismo con la jubilación activa hay que tener una doble cotización a la Seguridad Social que viene desgravada, pero se paga a la persona que está y a la persona que entra. Es la misma filosofía, pero aquí lo que se hace es literalmente un pacto empresa trabajador no hay una cuestión tasada como tenemos en la jubilación activa . Esto es literalmente una negociación trabajador empresario en la que tú pactas ir yéndote desde los 61 y puedes estirar tu vida laboral hasta los 75. Es un pacto mucho más flexible, aunque no es para todos.

Lo primero que debemos entender es que es voluntario, es decir, si no lo quieres hacer, no tienes porqué. Segundo, es para trabajos de escasa peligrosidad que no requieren mucho esfuerzo físico y, tercero, que ya está instaurado en Europa del norte y funciona. En sitios como Holanda o Países Bajos se ofrece a un tercio de los trabajadores, por ejemplo. Si quieres saber vas de cómo se va a instaurar, qué modelo se va a seguir y cuáles son las ventajas de acogerte, dale al play.