El gobierno ha establecido 3 escalones. El primero es para aquellas familias que cobran hasta 25.200 euros y la hipoteca se come la mitad de la renta. Además, los intereses tienen que haber subido un 50% y la casa no puede valer más de 300.000 euros. Si cumples todos estos requisitos, se te permite una carencia de 5 años, durante los que solo pagarás intereses , y puedes pedir que te alarguen el crédito 7 más. en este supuesto el Banco está obligado a aceptarte el aplazamiento e incluso una dación en pago, si no se puede pagar la vivienda y se entregan las llaves.

El segundo escalón está compuesto por aquellos que cobran hasta 29400 euros. en este caso, para tener acceso a la ayuda, la hipoteca debe comerse el 30% de los ingresos familiares, que los intereses hayan subido un 20% y la vivienda no puede costar más de 300.000 euros. Aquí no puedes pedir esa carencia, pero sí puedes pedir una congelación del euríbor y que te estiran la hipoteca hasta 7 años más. Por último, hay un tercer escalón, que es el que cumplen el resto de los seres humanos y que te permite pedirle al banco que cuando amortices los pagos no se te cobren comisiones, es decir no se penalice, como tampoco lo hará si cambias de modalidad de hipoteca. El problema de este tercer escalón es que solo puede beneficiarse gente con un importante colchón financiero que precisamente no necesite ninguna ayuda.