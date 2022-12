Además, no se trata de algo aislado. La quiebra de esta empresa provoca un efecto dominó en el que van a empezar a caer otras compañías. Pero, ¿dónde se reclama? Es complicado, FTX no está cubierta ni por el Fondo de Garantía de Depósitos, ni por otros, no hay organismos que la regulen en España ya que su sede fiscal están en Bahamas. Si quieres saber más sobre lo ocurrido con las criptomonedas y la quiebra de FTX, Javier Ruiz lo analiza en el vídeo, al igual que lo ocurrido con Twitter. Dale al play.