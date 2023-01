Javier Ruiz y la trampa del alquiler: "Hay caseros que son auténticos buitres inmobiliarios"

Y hay un segundo factor que ya no es tan limpio ni tan claro. Muchos caseros están haciendo ciertas trampas. En lugar de renovar alquileres con el tope del 2% establecido por el Ejecutivo, lo que hacen es cancelar el contrato, recurriendo en muchas ocasiones al argumento de que necesita el piso para su hijo, y hacer uno nuevo que teóricamente ya no está limitado. Así ya no sube al 2%, sino al 25,7%, que es lo que está ocurriendo en Barcelona. Llevándolo a la pizarra, un alquiler de 1.000 euros pasa a ser de 1.257. ¿Es esto legal? Es una filigrana complicada que probablemente no viole la letra pero sí el espíritu de la ley, que no se hizo para esto.