Javier Ruiz, sobre el acuerdo de las pensiones con Europa: "Salen perdiendo los de las rentas más altas"

Va a haber un periodo transitorio de doce años a partir de 2026 en los que se irá implementando este sistema dual progresivamente . No hay perdedores en esto. Es decir, usted podrá escoger lo que más le interese. ¿Que su carrera profesional fue lineal? Le convienen los 25 años seguidos. ¿Le despidieron con 57 o 60 años? Podrá sacar los últimos y la pensión no le bajará tanto.

Otra novedad del acuerdo son las medidas que se adoptan para compensar a las mujeres. Se crea un complemento extra para cubrir las lagunas de cotización. Esos años en los que por diversos motivos (maternidad, cuidado de padres enfermos, etc) se interrumpe la carrera laboral y no se cotizan. Así, durante los cuatro primeros años en los que no se haya cotizado se bonificará con el 100% de la base mínima. Si son cinco o seis los años de laguna, se bonifica con un 50% adicional. Y a partir de los 7, la bonificación es de un 20% adicional.