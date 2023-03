Javier Ruiz, sobre el pánico bancario: “Tenemos un problema en la Bolsa, pero no en la calle”

En las últimas horas ha habido dos maniobras destinadas a ponerle freno a esta crisis. Por un lado, los once grandes bancos estadounidenses han acordado un plan conjunto para inyectar 30.000 millones de dólares en First Republic Bank y ahuyentar el temor a que las entidades más pequeñas estén en riesgo. B ank of America, Wells Fargo, Citigroup y JPMorgan Chase depositarán 5.000 millones cada uno para fortalecer una imagen de solvencia.

Está por ver si estas acciones son suficientes para calmar los ánimos o sus efectos son meramente provisionales, pero ahora mismo hay un nerviosismo en cierta medida injustificado. Sí es cierto que muchos bancos están teniendo apuros y ciertas dificultades de negocio, pero no hay un problema de solvencia. Tenemos un problema en la Bolsa, pero no lo tenemos en la calle. No hay una retirada masiva de fondos. Ahora bien, si nos volvemos todos locos y empezamos a sacar nuestros ahorros de los bancos para guardarlo debajo del colchón, sí podríamos generar un problema que ahora mismo no existe.