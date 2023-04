Javier Ruiz, sobre las cuentas de casa: "Nos estamos empobreciendo a lo bestia"

Las cuentas de casa cada vez son más complicadas. Desde que la inflación se disparase, y pese a sus bajadas, los precios de la cesta de la compra, de la luz, los carburantes o de la vivienda no han dado ningún respiro. El dato de abril está recién salido del horno, la inflación repunta al 4’1%. Y todo ello tiene una víctima clara: la ciudadanía. Como cada semana en ‘Money Talks’, Javier Ruiz baja a tierra la actualidad económica de la semana y, tras explicar cómo puede afectar a nuestro bolsillo la sequía la semana pasada, ahora analiza las cuentas del hogar en cinco puntos esenciales: precios, luz, hipotecas, salarios y empleo.

Los precios suben tras un pequeño repunte de la inflación. En lo que respecta a los alimentos, crece su precio, pero lo hace a una velocidad mucho más lenta porque, tras subir muy rápidamente, comienzan a moderarse. El problema, la sequía, lo que puede provocar que la cesta de la compra no dé tregua. La peor parte viene en los carburantes , que el año pasado tan solo subieron un 3’4% y bajaron por la entrada en vigor de la bonificación que ya no está. Ahora se acercan las vacaciones y, con ello, un aumento de su precio.

Las hipotecas no han dejado de dar malas noticias en los últimos meses y parece que no pararán. El salto desde hace un año es, cuanto menos, notable, pagando unos 290 o 300 euros más al mes en una hipoteca media, unos 125.000 euros de hipoteca a 25 años. Un problema que no se resuelve con las medidas adoptadas, totalmente insuficientes, que puede llegar a impagos que repercutan en un problema para nosotros y para el propio sistema bancario.