Javier Ruiz, sobre las trampas en la Ley de Vivienda: “Es una norma que nace sin dientes y no muerde”

La medida estrella de la nueva ley es el tope al alquiler , que se mantendrá en el 2% durante 2023 y subirá al 3% en 2024 . Esto significa que si tienes un alquiler que cuesta 1.000 euros, en teoría no te lo pueden subir más de 20 euros, y el año que viene, 30. Será en el 2025 cuando se aplicará un nuevo índice de referencia para revisar los contratos, en sustitución del IPC. El objetivo es que la inflación no se traslade a los precios de la vivienda, pero hecha la ley, hecha la trampa .

Vaya por delante que ni todos los caseros son unos buitres ni todas las inmobiliarias unas piratas, pero muchos sí. Lo que están haciendo para sortear esta limitación es disolver el contrato de alquiler y hacerle al inquilino uno nuevo , que ya no tiene continuidad. De modo que la subida que no podía ser mayor del 2% puede ser del 20%. Y si no lo quieres, te vas.

El problema de la ley es que no se han establecido mecanismos de arbitraje, que permitan recurrir y resolver un abuso sin necesidad de letrados y procesos largos. Ganes o pierdas por la vía judicial, vas a perder el piso. Porque todo casero que se precie tiene un hijo para el que puede reclamar la vivienda. Esta es una norma que nace sin dientes y no muerde. Dice lo que hay que hacer pero no pasa nada si no lo haces. Tiene un enunciado extraordinario y ninguna medida punitiva extraordinaria.