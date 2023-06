Javier Ruiz, sobre dejar propina: "Primero, salarios dignos"

Hay dos escuelas sobre el origen de la propina. La europea fecha este pago en tiempos del imperio romano , como un estipendio que se tenía para con los sirvientes. La otra tendencia sitúa su origen en los bares y pubs de la Inglaterra del siglo XVI, donde para garantizar la velocidad del servicio había unos cuencos con la inscripción 'To Insure Promptness" . La palabra tip (propina, en inglés) es un acrónimo de esa expresión.

Esta costumbre se exportó a EEUU en el siglo XVII, una tradición no escrita que se ha mantenido a lo largo de los siglos, con propinas entre el 15 y 25% de la factura, a veces incluso del 30%. En nuestro país, sin embargo, no existe ninguna normativa que obligue a los comensales a dejar un plus económico.