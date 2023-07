Javier Ruiz, sobre por qué los bancos no pagan más por los depósitos: "Son un casino trucado"

En mayo, los depósitos que firmaron los bancos españoles ofrecían un interés medio del 1,4%, mientras que en Europa se está pagando el 2,3% de media. La causa hay que buscarla en el exceso de liquidez del que actualmente disfrutan las entidades financieras. Esgrimen que con la inyección que dispuso el BCE para reactivar la economía no necesitan más dinero ni competir para captar el depósito del particular. Por eso prefieren instarles a que lo metan en fondos de inversión .

Las autoridades, tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), detectan un problema de competencia bancaria. No se entiende que ningún banco entre en la pelea por el ahorro salvo que haya un pacto tácito de no agresión entre las cinco grandes entidades. En los años 80 existía la guerra del pasivo, en la que los bancos peleaban por traer dinero, pero ahora no. En todo caso hay guerrilla. Algunos pequeños bancos, los digitales, pagan un poco más, pero los grandes se comportan de forma sospechosamente parecida a un cartel. Esto no es que la banca siempre gane, es un casino trucado, y no se puede tolerar.