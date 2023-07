Javier Ruiz, sobre los fraudes online: “En caso de estafa, la responsabilidad es del banco”

A día de hoy, el fraude online es una auténtica plaga. En 2011 se registraban 21.000 delitos al año, mientras que en 2023 estamos ya en 336.778 casos anuales. Solo en el último año han aumentado un 26%. Y eso contando solo las estafas informáticas , no todos los ciberdelitos. Es decir, excluyendo acosos informáticos, chantajes sexuales, etc.

Normalmente, las redes sociales , la falta de educación financiera y la confianza y la naturaleza ingenua del ser humano nos llevan a caer en estas situaciones. Sin embargo, hay muchísima estafa que todavía pasa desapercibida . Muchos de estos delitos no tienen el calibre de la reciente estafa de 170.000 euros a una mujer de Granada por parte de un falso Brad Pitt y no se denuncian. En parte por cierto estigma vergonzante , pero también por desistimiento por coste . Eso es un problema, porque euro a euro se consiguen cantidades milmillonarias.

En caso de estafa , deberíamos reclamar siempre . La legislación dictamina que los bancos tienen la obligación de hacerse responsables porque son los c ustodios de nuestro dinero . Las entidades bancarias tienden a alegar negligencia del cliente, pero los tribunales están fallando una y otra vez contra ellos.

En ese sentido, la última sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice que “la negligencia grave solo puede considerar si se produce una conducta caracterizada por un grave grado significativo de falta de diligencia , que se produce por iniciativa de usuario y no como consecuencia del engaño”. Es decir, si tú das voluntariamente tus claves a alguien que no es de fiar y te expones a que te roben, eso es negligencia grave. En el resto de casos, el custodio del dinero es el banco y debe garantizar que sus sistemas de identificación sean diligentes.

¿Están yendo a la cárcel los culpables de estos delitos? La respuesta rápida es un no rotundo. Generalmente estos delitos se cometen d esde el extranjero por organizaciones criminales que hacen envíos masivos de sms y mails . El problema es que siempre hay alguien que pica, y con una cuenta que caiga se justifica toda la operación. A la hora de buscar responsabilidades, el derecho español no tiene capacidad de actuar en jurisdicciones extranjeras.

La primera regla de oro para no caer en estas estafas es que si es demasiado bonito para ser verdad, entonces probablemente lo es. Ante todo, hay que aplicar el sentido común. A partir de ahí, algunos consejos prácticos son 1.) asegurarse de que la web en la que vamos a operar dispone del certificado de garantía https y su candado de seguridad. Si le falta la s no debería tener tu dinero. 2.) Nunca, bajo ningún concepto, introducir las claves personales en este tipo de páginas, y 3.) En establecimientos sospechosos o no del todo fiables, utilizar tarjetas de crédito prepago con límite presupuestario y recargables regularmente desde otra tarjeta. Para saber más sobre fraudes online, puedes ver el vídeo con la charla completa con Javier Ruiz.