Javier Ruiz, sobre el futuro de las plataformas: "Vamos a pagar más y a recibir menos"

Un actor o guionista cobra no solo por participar en una serie o película, también por los residuals , es decir, el porcentaje que ganan por reproducción de sus obras en diversos formatos y por su reemisión . Lo que ocurre es que las plataformas están comprando esos productos, algunos a precios de saldo, y no están pagando esos residuals.

Nueve de cada diez actores en EEUU no llega a cobrar 26.000 dólares al año. En EEUU si no ganas esa cantidad no tienes derecho a seguro médico, te tienes que pagar tú la cobertura sanitaria. Hablamos de 65.000 actores, y los que cobran por encima del millón de dólares por película no llegan al 0,1%. El salario medio de un camarero en California es de 27 dólares la hora. El de un actor es de 18 euros la hora.