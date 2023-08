La estabilización de la inflación parece que está ofreciendo, por fin, cierta bajada de los precios . No obstante, ¿se trata realmente una situación estable o es simplemente un espejismo el que los precios comiencen a bajar? ¿Volverán al alza en septiembre con la vuelta de las vacaciones? Como cada semana en una nueva entrega de ‘MoneyTalks’, Javier Ruiz desgrana las claves económicas, esta vez sobre la variación de los precios.

En los últimos meses hemos podido ver cómo los alimentos o el combustible han subido de precio y más de uno ha tenido que empezar a abrocharse el cinturón. La inflación ha ido bajando poco a poco después de alcanzar sus máximos tras el inicio de la guerra en Ucrania. Pero esa bajada no se ha visto tan reflejada en la realidad. ¿Los precios han bajado? Sí, pero a un ritmo mucho más lento y no proporcional, precisamente.

Ahora que los precios parece que sí empiezan a bajar la pregunta es si van a seguir la tendencia. No obstante, las estimaciones del analista parece que no van por ahí, al contrario, cree que los precios han tocado suelo y no van a bajar más, al contrario, puede ser que en algunos casos haya pequeñas subidas.