Javier Ruiz, sobre la compra de vivienda: "Es mejor esperar"

La economía parece que aguanta. O al menos eso dicen los últimos datos de empleo que sitúan el número de trabajadores por encima de los 21 millones. Buenas cifras que, sin embargo, no acompañan a los salarios, que se ven prácticamente congelados sin que suban a la par que han subido los sueldos o las hipotecas. No obstante, no son pocos los que están al acecho buscando casa y esperando al mejor momento para comprarse una. ¿Lo es ahora? Como cada semana en ‘MoneyTalks’, Javier Ruiz nos desgrana la economía, esta vez sobre el mejor momento para comprar una vivienda.