Javier Ruiz, sobre la subida de los precios: "Alguien está haciendo negocio con esto y nadie vigila”

Con la vuelta de las vacaciones parece que la tregua inflacionista llega a su fin y los precios empiezan a subir de nuevo , si es que alguna vez bajaron. Aceite, azúcar, arroz, patatas ... y en el último mes se han incorporado los combustibles , mientras que e l BCE contraataca con una subida de los tipos de interés hasta el 4,5% , su nivel más alto desde 2001, ignorando las pobres tasas de crecimiento de la zona euro. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz nos explica las c ausas del alza de precios y las consecuencias que pueden tener si no se frenan.

La inflación subió tres décimas en agosto y se situó en el 2,6% interanual, que es una cifra dentro de lo razonable. Lo malo es que no se va a quedar ahí. El BCE ya ha anunciado que va a ir a más durante los próximos tres años, y que no regresará al nivel de 2% hasta 2025. Cada día mas pobres, porque lo que están subiendo los precios no lo suben las nóminas.