Javier Ruiz, sobre el alza de los precios del combustible: "¿Tenéis bidones? Id llenándolos"

Otro punto, también de actualidad, son los peajes en las autovías españolas, que finalmente que no se instalarán y ya no está en la mesa. Para salvaguardar esto, España se compromete a bonificar a la población para que se pase al tren con una serie de medidas. No obstante, tiene un doble rasero, ya que se necesita dinero para las carreteras, unos 9.100 millones de euros, que probablemente se recaudarán a través de impuestos. Por no hablar de un desarrollo ferroviario con el que nos hemos comprometido con Europa y que también tendrá sus costes.