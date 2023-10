Javier Ruiz, sobre los costes de organizar un Mundial de fútbol: "Es una inversión ruinosa"

Un mundial de fútbol no es moco de pavo y lo cierto es que conlleva un buen desembolso económico que, a grandes rasgos, no suele ser rentable. ¿Cuánto se va a invertir? ¿Se tendrán que levantar nuevas infraestructuras? ¿Fue el Mundial de España en 1982 rentable? Despejamos las dudas.

Sin duda que España acoja el Mundial en 2030 es una buena noticia si lo miramos desde la perspectiva de promoción de país y de la cultura. Sin embargo, todo cambia desde la perspectiva económica, ya que habrá un gran gasto de dinero del que no retorna tanto como el que se espera.

En el caso de Qatar el presupuesto se disparó tanto porque es un país que no estaba preparado en cuanto a infraestructuras deportivas que tuvieron que ser construidas de cero. Estadios que, actualmente y tras el torneo, no tienen ninguna función y hay que estudiar qué hacer con esas infraestructuras. Pero existe otro gasto principal: el de seguridad. Los países que celebran el Mundial no pueden permitirse el más mínimo problema, por eso hacen una gran inversión en materia de seguridad.