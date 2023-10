Javier Ruiz, sobre los ciberdelitos como el de Air Europa: “Es una batalla perdida, tiene que haber más policía"

Concretamente, los datos que le sustrajeron a Air Europa fueron el número de varias tarjetas, sus fechas de caducidad y el código de seguridad CVV , aunque por ahora no hay constancia de que se hayan producido cargos fraudulentos entre los casi 100.000 afectados por la filtración.

Lo que ha ocurrido, en cualquier caso, es doblemente grave. Primero porque los 'hackers' han accedido a la 'caja fuerte' de la compañía. Y segundo, porque se han intervenido los CVV, los códigos de verificación de las tarjetas, que una empresa no debería almacenar, situación que probablemente requiera una investigación.

Lo descorazonador es que el presupuesto que manejamos para combatir este fenómeno no llega a los 40 millones. La desproporción entre delincuentes y sheriffs en este Salvaje Oeste es tan brutal que ahora mismo la batalla está perdida. Lo que empezaron siendo ataques esporádicos a tarjetas de crédito, después saltó a las empresas y ahora afecta ya incluso a instituciones públicas. Y cuando están en riesgo cuestiones esenciales ya no es solo cuestión de dinero, es cuestión de seguridad nacional . Ciberterrorismo.

Este tipo de delincuencia se debe combatir desde tres ámbitos: el institucional, el empresarial y a nivel usuario. Las instituciones están invirtiendo en ciberseguridad. Hay planes y fondos de la UE, pero no es bastante. Cuando hay mucho delincuente tiene que haber mucha policía, y ahora mismo no tenemos esa policía, no hay medios suficientes. La única forma de parar esto es dotarse de más de medios, armarse, y coordinar a los distintos cuerpos de seguridad.