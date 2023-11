Javier Ruiz, sobre el negocio oscuro de los adelgazantes milagro: “Un tratamiento cuesta 1.200 euros al mes”

Estamos ante un fenómeno económico que ha convertido a Novo Nordisk en la compañía más cara del planeta. No hay nadie con más capitalización bursátil. Su beneficio neto, en lo que llevamos de año asciende a unos 8.270 millones de euros . Y todo gracias a una sustancia, el Ozempic, que estaba pensado para la población con obesidad y azúcar en la sangre pero que al suprimir el apetito de quien se lo inyecta (una vez a la semana) se convierte en un milagroso adelgazante. Más allá de las complejas cuestiones sanitarias que implica, hoy es el medicamento más demandado del mundo , y la compañía espera que las ventas no hagan sino seguir creciendo.

El fenómeno sigue creciendo, auspiciado por los influencers. El primero en recomendarlo fue Elon Musk , que perdió 15 kilos, y a partir de ahí siguieron cientos de prescriptores vendiéndonos las bondades de Ozempic y Wegovy , este último un fármaco similar pero pensado solo para personas obesa s, no para personas diabéticas. Su éxito también es fulminante. En estos primeros nueve meses del año se ha disparado un 481% , y ha alcanzado los 2.911 millones de euros.

En España se venden bajo receta médica para población con diabetes y obesidad, pero mucha gente lo está comprando directamente sin receta, tanta que ha llegado haber problemas de desabastecimiento. Y no es precisamente barato. 300 euros por una inyección semanal. Entre 800 y 1.200 euros al mes por adelgazar. El problema sanitario aquí es que no hay garantías médicas ni ninguna certeza, aunque los expertos consultados no han detectado por ahora efectos perniciosos. En cualquier caso, siempre es preferible que te recete tu endocrino a que te recete tu influencer.