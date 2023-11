Javier Ruiz, sobre la reducción de los vuelos cortos: "El puente aéreo Madrid-Barcelona no se va a prohibir"

No, el puente aéreo Madrid-Barcelona no se prohíbe porque conecta dos hub internacionales. Lo que se firmó es un incentivo para reducir ciertos vuelos. Por ejemplo, los que conectan Valencia con Madrid. Pero, ¿significa eso que va a ser obligatorio hacer esos trayectos en tren? No, no habrá ninguna obligación, ni prohibición. Lo que sí puede pasar, tal y como está redactado el texto, es que se suban ciertas tasas cuando haya alternativas de ferrocarril, de forma que que se disuada uno solo cuando compruebe que el billete por avión es más caro que el de Renfe o Avlo.