Javier Ruiz, sobre el fenómeno económico de Taylor Swift: "Es la reina Midas, todo lo convierte en oro"

La reina Midas de la industria de la música se llama Taylor Swift . Todo lo que toca se convierte en dinero. No hay ahora mismo un artista más rentable en el planeta. Además de destacar como una de las pocas figuras de la música que ponen de acuerdo a padres e hijas, es una auténtica máquina de facturar como antes solo fueron los Beatles. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz analiza sus estratosféricos ingresos , su batalla contra las discográficas y las promotoras y su repercusión económica en casi cualquier ámbito.

Swift, de 33 años, ha conseguido conectar emocionalmente con millones de jóvenes que empatizan con las historias personales (acoso, bullying) que ella misma escribe. Esa enorme legión de fans, que tienen su propio nombre de guerra (los swifties ) es la base sobre la que se asienta un fenómeno sin parangón. Su última gira, The Eras Tour , lleva más de 1.000 millones de dólares ingresados , convirtiéndose en la más lucrativa de la historia. Con esa recaudación, por ejemplo, se podría pagar toda la promoción de vivienda pública en España .

Pero su relevancia no se limita a las actuaciones en directo. Su contienda con las discográficas también es histórica, ya que ha triunfado allí donde otros como Prince o Def Leppard claudicaron, en recuperar el control sobre su música. Cuando en 2019 su catálogo pasó a ser propiedad de una discográfica, Scooter Braun’s Ithaca Holdings , que la había maltratado sistemáticamente, ella decidió plantar batalla. Empezó a grabar de nuevo sus discos con pequeñas variaciones para quedarse ella con los beneficios de su trabajo y machacar a la compañía.

Taylor también está rompiendo moldes en los cines. Su película 'The Eras Tour' no deja de ser una grabación de un concierto suyo, pero permite a muchos fans que no pueden permitirse una entrada verla cantar en directo, aunque sea en una sala. La propia artista se ha producido el filme, ha negociado con los cines los días que se emite, en qué salas, el precio (19,89 dólares, como su álbum '1989') y el precio especial para niños (13,13, porque su número favorito es el 13). El fin de semana de su estreno obtuvo 130 millones de euros, el mejor estreno de un musical de siempre.