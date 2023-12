Javier Ruiz, sobre seguir ayudando a los hijos a los 60: "El problema es que con 35 años el salario no le llega”

El drama aquí es que los hijos de estos padres no están en desempleo o en la pobreza factual. Tienen trabajo pero sus salarios no llegan. El problema es que con 35 años el niño no cobra lo suficiente y los padres tienen que destinar una parte de la pensión a complementar su nómina. Así, tenemos dos Españas generacionales: la que tuvo, vivió y conserva ciertas coberturas sociales, y la que no las tiene, no las consigue y ni siquiera puede aspirar a ellas.