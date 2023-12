Javier Ruiz, sobre el 'choque' entre boomers y sus hijos: “No puede extrañar que los jóvenes se vayan a los extremismos”

Los salarios de los jóvenes que sí tienen un empleo son tan precarios que necesitan el respaldo de sus padres para llenar el carro de la compra, pagar las facturas o llegar a fin de mes. Es decir, para llegar donde no lo hacen hace unas nóminas que llevan 20 años estancadas. No es nada extraño que una generación no solo estafada, sino también desafortunada (la crisis de 2008, el covid, la inflación), termine cayendo en el extremismo y en posiciones ultra al constatar que el sistema no les ha funcionado ni con un partido ni con el otro, ni con progresistas ni con conservadores.