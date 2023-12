Javier Ruiz, sobre lo que hay detrás de la Superliga: “Esto va de quién se queda la pasta, no de liberar al fútbol”

Como cada semana en MoneyTalks, Javier Ruiz baja a tierra algunas de las principales noticias económicas

En esta ocasión analiza las implicaciones económicas del proyecto abanderado por Real Madrid y Barcelona y qué significaría para los clubes grandes y pequeños

"Mi impresión es que la Superliga no va a salir adelante, pero sí servirá para renegociar condiciones con FIFA y UEFA"

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictamina que que ni UEFA ni FIFA tienen la capacidad de decidir sobre la creación de nuevas competiciones de fútbol supone un importante espaldarazo para la Superliga que promueven Real Madrid y Barcelona. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz nos cuenta en qué situación se encuentra el proyecto, pero, sobre todo, cuánto dinero hay detrás y qué podría significar para los clubes grandes y pequeños.

El fallo de la justicia europea concluye que las dos grandes asociaciones internacionales del fútbol incurrieron en abuso de posición dominante y violaron las normas de competencia y libre mercado de la UE cuando en 2021 desautorizaron la creación de la Superliga que promovían doce clubes europeos al margen de la UEFA.

Un negocio de grandes para grandes

Lo que dice la sentencia es que estos dos organismos no pueden restringir nuevas competiciones ni actuar como un monopolio, pero eso no significa que haya dado luz verde específicamente a la Superliga. Que se pueda hacer no quiere decir que necesariamente se vaya a hacer, aunque la decisión abre la puerta a cambios significativos en el fútbol europeo.

En cualquier caso, las reacciones no han tardado en llegar. Ocho de los clubes fundadores de la propuesta de Superliga original ya se han desmarcado. Y la Premier sigue completamente al margen. La idea original de liga exclusiva para que los clubes más ricos del planeta jugasen entre ellos regularmente sin posibilidad de descensos o ascensos se ha ido matizando y abriendo la puerta a otros equipos, pero básicamente sigue siendo un negocio de grandes para grandes.

4.000 millones de euros anuales en juego

Esto no va de liberar el fútbol, como claman Florentino Pérez y Joan Laporta, sino de quién se queda la pasta del fútbol y cómo se reparte. En juego está el dinero de derechos deportivos, venta de entradas y la televisión. La expectativa es de repartirse 4.000 millones de euros anuales, el doble de lo que ingresa la Champions League. Sería muy iluso pensar que esta competición sería gratis y en abierto. ¿Cuándo es gratis el fútbol? ¿Al principio y un mes?

Los grandes perdedores serían los clubes pequeños, pero también los aficionados que no sean del Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Básicamente sería cambiar un monopolio de dos (FIFA y UEFA) por otro de doce. Esa es la tesis que defienden los equipos humildes: "no me cambien un monopolio que cuenta conmigo con uno que cuenta solo con ustedes".

¿Qué va a ocurrir ahora?