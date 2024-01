Javier Ruiz, sobre el negocio de las falsificaciones: “La piratería la pagamos en empleo y seguridad”

Las principales conclusiones que nos deja este informe son tres. En primer lugar, que hay un negocio de lo fake en general bastante espectacular. En segundo lugar, que en España somos reyes de la piratería , el segundo país que más falsificaciones compra. Y en tercer lugar, que no parece haber consciencia de que este mercado es vía de financiación de delitos para organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, la trata de blancas o el terrorismo.

Cuando los uppers eran jóvenes querían el producto original, también porque no existía la alternativa barata, pero a las nuevas generaciones lo que les interesa es enseñar la marca, lucirla en redes sociales, no el producto. No tienen pasta pero sí aspiraciones, así que compran lo que pueden.